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Власти Сахалина запретили строительство ЖК "Горная Ривьера" на склоне горнолыжного курорта

В результате строительства должны были вырубить не менее 83 гектаров леса

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 февраля. /ТАСС/. Власти Сахалинской области и администрация Южно-Сахалинска выступили против строительства на склоне спортивного курорта "Горный воздух" жилого комплекса "Горная Ривьера", включающего таунхаусы, автостоянки, гостиничные домики и SPA-центр. Соответствующее уведомление с подписью главы региона Валерия Лимаренко в понедельник было отправлено в АО "Корпорация развития Дальнего Востока", сообщил в понедельник губернатор в своем Instagram-аккаунте.

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Проект «Горная Ривьера» реализовать без заключений различных экспертиз, в том числе и оценивающих экологический ущерб, нельзя. Мы в региональном правительстве очень внимательно относимся к природе и экологии в целом, особенно в тех моментах, которые касаются чистоты воздуха и воды. А представленный проект в этом виде явно вредит «легким города». Документ о строительстве в нижней части юго-западного склона горы Большевик, который сегодня обсуждали активисты и горожане на круглом столе – сырой и всерьез правительством не рассматривается.

Публикация от Валерий Лимаренко (@limarenko_official)

Жилой комплекс "Горная Ривьера" планировалось строить на склоне горы Большевик, которая входит в состав спортивно-туристического комплекса (СТК) "Горный воздух". В результате должны были вырубить не менее 83 гектаров леса, в том числе часть памятника природы "Роща ореха манчжурского". С октября прошлого года Сахалинская межрайонная природоохранная прокуратура ведет проверку по факту вырубки рощи. Неравнодушные жители Сахалинской области написали обращение в адрес федеральных и областных властей с просьбой о недопущении начала строительства.

"Я хочу четко поставить в этом вопросе точку: никто не будет застраивать территорию, ни одного дерева не будет вырублено. Сегодня я подписал уведомление в "Корпорацию развития Дальнего Востока" о том, что правительство Сахалинской области и администрация Южно-Сахалинска не поддерживают такое решение (строительство жилого комплекса) и возражают по поводу такой застройки. Для этого существует несколько причин: во-первых, юридически земля не соответствует жилой застройке, во-вторых, это зона рекреации. Этого достаточно для того, чтобы эта зона так и осталась зоной рекреации в интересах сахалинцев", - заявил губернатор и добавил, что получил в социальных сетях большое количество сообщений от жителей Сахалина, выступающих против застройки склона.

Горнолыжный курорт "Горный воздух" известен далеко за пределами Сахалинской области и является визитной карточкой островного региона. Ежегодно он обеспечивает значительную часть туристического потока на Сахалин. В 2016 году комплекс стал территорией опережающего развития (ТОР). ТОР предоставляет специальный режим для инвесторов, который позволяет получать налоговые льготы, пользоваться другими преференциями. Реализация проектов в рамках ТОР направлена на создание в регионе международного всесезонного центра спорта и туризма. В этом году из бюджета региона планируется выделить на совершенствование ТОР на месте "Горного воздуха" и инфраструктуры комплекса 1,5 млрд рублей.

Теги
РоссияЛимаренко, Валерий ИгоревичСахалинская областьДальний Восток
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