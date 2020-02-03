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Семье ветерана из Уфы вручили удостоверение к награде, присужденной 77 лет назад

Андрея Баклана представили к награде за умелое управление артиллерийским орудием в бою под Сталинградом

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Представители военного комиссариата Республики Башкортостан передали удостоверение к ордену Красной Звезды дочери участника Великой Отечественной войны Андрея Баклана. Он умер, так и не узнав о награде, к которой его представили в 1943 году. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

"К награде сержант Андрей Иосифович Баклан был представлен за умелое управление артиллерийским орудием в бою под Сталинградом. Личный состав под его командованием уничтожил около 250 солдат и офицеров противника, а также четыре ДЗОТа, семь автомашин и две пушки фашистов. В этом бою сержант Баклан получил тяжелое ранение и был эвакуирован в госпиталь. В связи с этим награда так и не была вручена, герой войны умер в 1984 году, так и не узнав о своем ордене", - говорится в сообщении.

Церемония передачи удостоверения к награде дочери красноармейца Раисе Хрычевой состоялась в Уфе.

Как отметили в пресс-службе ЦВО, военные комиссариаты округа продолжают поиск героев, которым по тем или иным причинам не были вручены заслуженные награды. "Большую помощь в реализации наградных решений оказывает центральный архив Минобороны России", - отмечается в сообщении.

Теги
РоссияБашкортостан
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