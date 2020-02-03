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В Башкирии установили штрафы за продажу снюсов детям

Для юридических лиц сумма штрафа составит 200 тыс. рублей

УФА, 3 февраля /ТАСС/. Парламент Башкирии установил штрафы за продажу никотиносодержащих смесей, вейпов и табака для кальяна несовершеннолетним. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Госсобрания республики.

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"В соответствии с принятым законом, штрафы за продажу обозначенных товаров составят от 3 до 4 тыс. рублей для граждан, от 30 до 40 тыс. для должностных лиц, от 150 до 200 тыс. для юридических лиц. За повторное нарушение предусмотрены штрафы от 4 до 5 тыс. рублей для граждан, от 40 до 50 тыс. для должностных лиц, от 200 до 250 тыс. для юридических лиц", - говорится в сообщении.

Тем самым, внесены изменения в кодекс Республики Башкортостан об административных правонарушениях. Штрафы предусмотрены и за продажу вейпов, курительных смесей, попавших под запрет еще осенью. "В данную категорию попадают жевательные и сосательные бестабачные никотиносодержащие смеси, так называемый снюс, продажу которого детям на территории Башкортостана парламент республики также запретил на днях. Сюда же относятся и различные вейпы, кальяны, курительные смеси. Их продажу несовершеннолетним мы запретили еще осенью прошлого года, однако ответственность за нарушение соответствующего закона предусмотрена до сих пор не была", - привела пресс-служба слова председателя Госсобрания республики Константина Толкачева.

В 2019 году занимавший в то время пост премьер-министра РФ Дмитрий Медведев поручил МВД РФ пресечь незаконное распространение некурительной никотинсодержащей продукции вне торговых точек, в том числе в интернете. Оптовая и розничная торговля насваем и снюсом в России запрещена, однако, по данным Роспотребнадзора, некоторые предприниматели пытаются продавать их аналоги для жевания или рассасывания в виде конфет, леденцов, где табак заменен на никотин; неофициально их также называют снюсами.

Употребление такой продукции создает угрозу жизни и здоровью, в особенности детей и молодежи, отмечают в Роспотребнадзоре. Власти многих российских регионов отреагировали на рост популярности снюсов среди детей и подростков вводом ограничительных мер.

Теги
РоссияБашкортостан
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