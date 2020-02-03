Последние две недели число сообщений о коронавирусе в рунете ежедневно растет на 30%

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Число сообщений в русскоязычных электронных СМИ и от пользователей социальных сетей о вспышке, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, растет с 21 января ежедневно на 30%. На данный момент уже опубликовано более 1 млн сообщений, говорится в исследовании аналитической компании "Крибрум" (имеется в распоряжении ТАСС).

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"Тема распространения коронавируса 2019-nCoV стала активно распространяться в русскоязычном сегменте сети интернет с 10 января 2020 г., когда власти КНР официально обнародовали информацию о массовых случаях заболевания и первых умерших от вируса. Всего с 1 января в СМИ и социальных медиа зафиксировано более 1 млн сообщений с упоминаниями о коронавирусе в разных контекстах. Начиная с 21.01.2020, число упоминаний коронавируса в сообщениях росло в среднем на 30% по сравнению с предыдущим днем", - говорится в иследовании.

По данным аналитиков, такая динамика обусловлена недостаточным количеством официальной информации о природе нового вируса и способах борьбы с ним. Пик числа сообщений о распространении вируса зафиксирован 31 января, когда было опубликовано более 140 тыс. сообщений за сутки. "При этом важно отметить, что при росте сообщений интерес аудитории к обсуждению данной темы заметно снизился в последние дни: отмечается снижение количество реакций аудитории на сообщения о коронавирусе, что свидетельствует об "усталости" пользователей", - поясняют в компании.

Основными площадками распространения сообщений о вирусе стали: социальная сеть "В Контакте" (38% сообщений), Twitter (31%), сообщения в СМИ (13%), по 5% публикаций приходится на Instagram, Одноклассники и Facebook. Больше всего упоминаний по теме размещено пользователями из Москвы и Московской области (50 642 сообщения), Санкт-Петербурга и Ленинградской области (31 264 сообщения), Иркутской области (6840 сообщений), Новосибирской области (6429 сообщений) и Воронежской области (6021 сообщение).

О чем пишут?

По содержанию сообщения о распространении вируса можно разделить на информационные (около 62% от общего числа публикаций), с признаками провокации паники (около 10%), юмористические (6%), с признаками политизации темы (около 3%), иного содержания - около 18%.

"В период начала распространения сообщений о вирусе выявлен рост количества постов с идентичным текстом и содержанием с признаками провокации панических настроений у аудитории (всего в данной категории выявлено 83 615 сообщений, 44 579 из которых оригинальные - прим. ТАСС). Однако в настоящее время количество сообщений данной категории снижается. Вместе с тем после заметного снижения с 31 января отмечен рост количества сообщения об использовании коронавируса в качестве биологического оружия", - говорится в отчете.

Руководитель отдела аналитики и исследований аналитической компании Крибрум" Артем Курицын отметил, что в самом начале малое количество информации вызвало закономерную реакцию в виде появления панических сообщений. "При этом количество откликов пользователей на любые сообщения о коронавирусе было достаточно высоким. В последние же дни интерес аудитории снижается при том, что публикаций по-прежнему довольно много.

Отдельно стоит отметить, что в последние сутки увеличилось число "конспирологических" сообщений об искусственном происхождении вируса и использовании его в качестве биологического оружия, а также опровержений этой теории", - сказал он.