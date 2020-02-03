Мишустин заявил, что из России могут депортировать иностранцев с коронавирусом

"Принято решение направить в Китай гуманитарную помощь для борьбы с инфекцией", - сказал он.

Глава кабмина также подчеркнул, что ситуация с распространением коронавируса на территории России находится под контролем. "Чтобы не допустить распространения инфекции в нашей стране, приняты все необходимые меры, работает оперативный штаб, ситуация под контролем", - сказал премьер, открывая оперативное совещание со своими заместителями.

Мишустин напомнил, что Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию с распространением коронавируса чрезвычайной. Он добавил, что недавно был подписан национальный план по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории России. Эта инфекция также была добавлена в перечень особо опасных заболеваний. "Это позволит осуществлять депортацию иностранных граждан, если у них будет выявлена такая болезнь, и вводить специальные ограничительные меры. В том числе это изоляция и карантин", - пояснил Мишустин.

По его словам, в настоящий момент все органы власти координируют свои действия по борьбе с инфекцией. Уже ограничено передвижение граждан Китая через российскую границу, больные, у которых выявлен вирус, изолированы, им оказывается вся необходимая помощь. Мишустин также напомнил, что было приостановлено движение на границе с Монголией и введен временны запрет на выдачу групповых туристических и рабочих виз гражданам КНР.