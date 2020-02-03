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Мишустин поручил до 13 февраля подготовить порядок ввоза незарегистрированных лекарств

Премьер-министр отметил, что необходимо избежать повторения ситуации с препаратом "Фризиум"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Описание
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил до 13 февраля подготовить документы о порядке ввоза в Россию незарегистрированных лекарств, чтобы избежать повторения ситуации с препаратом "Фризиум".

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"Когда речь идет о важных лекарствах, нельзя, чтобы повторялись такие ситуации, как например, в прошлом году с препаратом "Фризиум", - сказал Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями. - В самое ближайшее время, до 13 февраля, необходимо подготовить документы о порядке ввоза в Россию незарегистрированных препаратов и лекарств, в которых нуждаются пациенты с тяжелыми заболеваниями, конечно, в первую очередь - это дети".

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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