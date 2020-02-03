Мишустин поручил до 13 февраля подготовить порядок ввоза незарегистрированных лекарств

"Когда речь идет о важных лекарствах, нельзя, чтобы повторялись такие ситуации, как например, в прошлом году с препаратом "Фризиум", - сказал Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями. - В самое ближайшее время, до 13 февраля, необходимо подготовить документы о порядке ввоза в Россию незарегистрированных препаратов и лекарств, в которых нуждаются пациенты с тяжелыми заболеваниями, конечно, в первую очередь - это дети".