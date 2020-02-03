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Группировку самолетов ВКС России направят в Хубэй для эвакуации граждан 3 февраля

Как отметила вице-премьер Татьяна Голикова, сейчас оценка по количеству желающих покинуть провинцию россиян чуть превышает 130 человек

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на оперативном совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным сообщила о том, что 3 февраля самолеты ВВС РФ будут направлены в Ухань для эвакуации 130 россиян.

"Приняты меры по эвакуации граждан из провинции Хубэй. По приказу Верховного главнокомандующего группировка самолетов ВВС России будет направлена сегодня в провинцию в Хубэй, в Ухань для того, чтобы перевезти наших граждан, - сказала Голикова. - Сейчас оценка по количеству граждан чуть превышает 130 человек, но оно постоянно меняется".

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссияКитайКитайская вирусная пневмония
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