Группировку самолетов ВКС России направят в Хубэй для эвакуации граждан 3 февраля

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на оперативном совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным сообщила о том, что 3 февраля самолеты ВВС РФ будут направлены в Ухань для эвакуации 130 россиян.

"Приняты меры по эвакуации граждан из провинции Хубэй. По приказу Верховного главнокомандующего группировка самолетов ВВС России будет направлена сегодня в провинцию в Хубэй, в Ухань для того, чтобы перевезти наших граждан, - сказала Голикова. - Сейчас оценка по количеству граждан чуть превышает 130 человек, но оно постоянно меняется".