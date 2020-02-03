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Врио главы Чувашии намерен продолжить работу по сохранению национальных языков

Олег Николаев считает, что изучение родного языка будет способствовать сохранению национальных ценностей и традиций

ЧЕБОКСАРЫ, 3 февраля. /ТАСС/. Работе по изучению и сохранению родного языка в Чувашии будет уделяться особое внимание, сообщил в понедельник ТАСС врио главы республики Олег Николаев.

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Биография врио главы Чувашии Олега Николаева

"Очень важно проводить такие системные целенаправленные мероприятия, конечно же, по сохранению и даже развитию языка, он должен развиваться. Поэтому надо сохранить понятия традиционных ценностей, культуру, традиции, тем самым побуждая людей изучать родной язык, чувашский язык, татарский, мордовский - достаточно в большом количестве представлены эти национальности в Чувашской Республике", - сказал он.

Николаев считает, что изучение родного языка будет способствовать сохранению национальных ценностей и традиций. "У нас республика национальная, но при этом многонациональная. В республике проживает больше 60% титульной нации - чувашей. Это достаточно большой процент и достаточно нетипичный для этой части Российской Федерации", - пояснил он.

Врио главы республики уточнил, что в Чувашии проживает более 120 национальностей. "При этом я не помню у нас проблем межнационального характера. Их просто не было никогда, и, в принципе, нашей республике это несвойственно", - отметил Николаев.

В 2020 году будет праздноваться 100-летие образования Чувашии. Основными площадками проведения 100-летия образования республики в Чебоксарах станут Певческое поле, территория монумента Матери-Покровительницы, Красная площадь, Чувашский государственный театр оперы и балета, ледовый дворец "Чебоксары Арена". Также в этом году в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Ульяновской области пройдут Дни чувашской культуры.

Теги
РоссияНиколаев, Олег АлексеевичЧувашия
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