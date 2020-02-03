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Медицинские маски в Курской области подорожали в 35 раз

Региональные власти пообещали отреагировать на эту ситуацию, однако признают, что правовых механизмов влияния на ценовую политику аптек у них нет

КУРСК, 3 февраля. /ТАСС/. Аптечные сети в Курской области увеличили в 35 раз цены на медицинские маски после опубликованных ранее рекомендаций Минздрава РФ о мерах профилактики коронавируса, сообщила в понедельник на оперативном заседании заместитель губернатора региона Ирина Хмелевская.

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"Вызывает волнение и тревогу, в том числе и федеральных служб, факт реагирования наших торговых сетей на такую неспокойную ситуацию [вспышку коронавируса]. Аптечные сети отреагировали резким повышением своей ценовой политики: на территории Курской области, если до этого маска стоила один рубль, то вчера стоимость одной маски достигала 35 рублей. Будем работать. Кроме уговоров, к сожалению, иных правовых механизмов у нас нет", - сказала Хмелевская.

Как отметила замгубернатора региона, в настоящее время медицинских масок в аптеках и на складах в Курской области достаточно, в случае ажиотажа региональные власти обеспечат их наличие в достаточном количестве.

Теги
РоссияКурская областьКитайская вирусная пневмония
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