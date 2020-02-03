Во Франции умер последний из открывателей пещеры Ласко

ПАРИЖ, 3 февраля. /ТАСС/. Последний из открывателей пещеры Ласко Симон Коенка умер в возрасте 93 лет в Париже. Об этом сообщила радиостанция France Bleu.

Президент ассоциации друзей Ласко Тьерри Феликс выразил разочарование тем, что Коенка не сможет отпраздновать 80-летие открытия этого археологического памятника, внесенного в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Мероприятие состоится 12 сентября.

Пещера находится на территории коммуны Монтиньяк департамента Дордонь. В 1940 году Марсель Равида, Жак Марсаль, Жорж Аньель и Симон Коенка обнаружили на одном из холмов региона узкое отверстие, образовавшееся после падения сосны. Они забрались внутрь и оказались в пещере. "Мы надеялись найти сокровище, и мы нашли его, но не то, какое рассчитывали", - рассказывал Коенка в 2016 году. Спустя несколько дней они наткнулись на помещение, стены которого были покрыты изображениями быков.

По данным телеканала BFM, Симон Коенка родился в семье евреев греческого происхождения. Его родители умерли во время депортации, которой он сам едва избежал. После войны Коенка женился и занялся торговлей. Он воспитал троих детей.

О пещере

Ученые начали досконально изучать пещеру только после Второй мировой войны, они обнаружили в ней почти 2 тыс. наскальных изображений. Исследователи считают, что они появились примерно 15-18 тыс. лет назад. Большинство рисунков представляют собой животных: быков, лошадей, баранов, зубров, кошек и других.

Одна из росписей в Ласко представляет собой умирающего человека с головой птицы в окружении нескольких зверей. По версии британских ученых, этот рисунок представляет собой созвездия Козерога во время летнего солнцестояния, Весов в период весеннего равноденствия и Тельца во время осеннего равноденствия.

В 1979 году пещера вошла в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.