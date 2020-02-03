{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Новым директором Гидрометцентра России назначен Сергей Борщ

Исполняющий обязанности директора Роман Вильфанд стал научным руководителем
Директор Гидрометцентра России Сергей Борщ Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Директор Гидрометцентра России Сергей Борщ
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Сергей Борщ назначен новым директором Гидрометцентра России, исполняющий его обязанности Роман Вильфанд стал научным руководителем. Об этом сообщил в понедельник ТАСС источник в метеорологической службе.

"С сегодняшнего дня у нас Сергей Васильевич Борщ директор Гидрометцентра со всеми полномочиями", - сказал собеседник агентства.

Ранее Сергей Борщ занимал пост замдиректора Гидрометцентра, а полномочия исполняющего обязанности были возложены на Вильфанда, который с 3 февраля стал научным руководителем метеослужбы, уточнил собеседник.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Китайская вирусная пневмония
Программа по возвращению тургрупп в Россию с острова Хайнань закончена
Российские туристы, прибывшие на остров в индивидуальном порядке, могут покинуть провинцию транзитом через Гуанчжоу, Шанхай и Пекин до Москвы на регулярных рейсах "Аэрофлота"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС