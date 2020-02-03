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Предложения по изменениям в Конституции

Толстой выступил за фиксацию в Конституции брака как отношений мужчины и женщины

Политик подчеркнул, что есть темы, по которым Россия никогда и ни в чем не согласится с постулатами Совета Европы

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Фиксация в Конституции РФ института брака как отношений мужчины и женщины должна снять претензии к России со стороны Совета Европы, в том числе с точки зрения соблюдения прав сексуальных меньшинств. Об этом заявил на пресс-конференции в понедельник руководитель российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), вице-спикер Госдумы Петр Толстой по итогам состоявшейся на прошлой неделе сессии ПАСЕ.

Политик подчеркнул, что есть темы, по которым Россия "никогда и ни в чем не согласится с постулатами Совета Европы". "Это тема Крыма, который есть и останется частью России, это тема каких-то отдельных прав, выделения в какие-то отдельные группы людей нетрадиционной ориентации - все, что связано с ЛГБТ. В этом мы тоже абсолютно не согласны с их трактовкой событий", - предупредил он.

Кроме того, речь идет о "целом ряде политизированных решений, которые позволил себе Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), поскольку Россия не участвовала в формировании этого суда на протяжении своего отсутствия в ПАСЕ", продолжил Толстой. "Легитимность этих решений для нас тоже под вопросом", - подтвердил он.

"Это те вещи, которые важны для нас. Считаю, что мы можем, значит, должны, обсуждая поправки в наш основной закон, возможно, коснуться и их. Наверное, нужно упоминание о том, что семья, брак - это отношения между мужчиной и женщиной. Тогда это снимает целый ряд вопросов, которые нам пытаются задавать по аналогии с другими европейскими странами", - указал глава делегации РФ.

Ранее предложение о том, чтобы в Конституции брак был назван союзом мужчины и женщины, поддержал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

Теги
РоссияПредложения по изменениям в Конституции
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