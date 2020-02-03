Умер депутат Госсовета Татарстана Габделхай Каримов

КАЗАНЬ, 3 февраля. /ТАСС/. Депутат Государственного совета Татарстана шестого созыва Габделхай Каримов умер в воскресенье на 58-м году жизни. Об этом в понедельник сообщается на сайте Госсовета республики.

"Президиум Государственного совета выражает глубокое соболезнование родным и близким в связи с безвременной кончиной депутата Государственного совета шестого созыва, члена комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике, директора [компании] "Сервис-Агро" Габделхая Каримова", - говорится в сообщении.

О причинах смерти депутата не сообщается.

В тексте соболезнований говорится, что Каримов был энергичным и принципиальным руководителем, одним из лидеров агропромышленной отрасли республики. "Его преданность делу, профессионализм, внимательное отношение к людям снискали ему авторитет в республике. Светлая память о Габделхае Юсуповиче навсегда сохранится в наших сердцах", - отмечается в тексте.

По данным сайта Госсовета Татарстана, Каримов родился 1 августа 1961 года. Он имеет почетные звания заслуженного работника сельского хозяйства Татарстана и РФ, награжден, в том числе, золотой медалью "За вклад в развитие агропромышленного комплекса России".