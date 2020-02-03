Толстой: нужно время, чтобы европейцы поняли, кто победил во Второй мировой войне

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Осознание того, что во Второй мировой войне победил Советский Союз, вернется к европейцам лишь спустя некоторое время. Такое мнение высказал на пресс-конференции в понедельник руководитель российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), вице-спикер Госдумы Петр Толстой по итогам состоявшейся на прошлой неделе сессии ПАСЕ.

"Не хочется им признавать, какая страна одержала победу во Второй мировой войне при небольшой помощи союзников и какая страна освободила Европу от фашизма. По всей видимости, нужно еще некоторое время, чтобы понимание этого вернулось в сознание европейцев", - сказал политик.

Он рассказал, что в ходе сессии были мероприятия, связанные с 75-летием освобождения Освенцима. "Если бы не моя личная просьба председателю ПАСЕ, кроме него, ни один выступавший на этой церемонии не сказал, что Освенцим был освобожден Красной армией", - отметил Толстой, указав в связи с этим на то, "какой образ, какая подача событий 75-летней давности формируется" в Европе.

27 января 1945 года Красная армия освободила концлагерь Аушвиц-Биркенау, в котором в тот момент оставалось чуть больше 7 тыс. заключенных, в том числе несколько сотен детей. Комплекс концлагерей в районе небольшого польского городка Освенцим и его окрестностях начал создаваться гитлеровцами в 1940 году. С 1942 года Аушвиц-Биркенау стал самым крупным местом уничтожения европейских евреев. В общей сложности в газовых камерах концлагеря были убиты по меньшей мере 1,1 млн человек, в том числе около 1 млн евреев, а также советские военнопленные, цыгане, поляки, чехи, французы и представители других национальностей.

В боях за освобождение лагеря и городка Освенцим погибли свыше 200 советских солдат и офицеров. По решению ООН в этот день весь мир отмечает Международный день памяти жертв Холокоста.