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Китайская вирусная пневмония

Крупнейший в Китае магазин Samsung временно закрывается из-за угрозы коронавируса

Магазин приостановит продажу товаров до 9 февраля

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Южнокорейская корпорация Samsung Electronics закроет свой крупнейший в КНР розничный магазин до конца недели на фоне новостей о распространении коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщило в понедельник агентство Yonhap со ссылкой на представителя компании.

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Флагманский салон Samsung площадью 800 кв. м открылся в Шанхае в октябре прошлого года и стал самой крупной торговой точкой корпорации в КНР. "Мы приняли решение временно закрыть [магазин] из соображений безопасности, - цитирует агентство сотрудника компании. - Возобновление работы будет зависеть от ситуации в Китае". По его словам, магазин приостановит продажу товаров до 9 февраля.

1 февраля американская телекоммуникационная компания Apple  также объявила о прекращении до 10 февраля розничных продаж в своих официальных магазинах на территории Китая.

Теги
КитайКитайская вирусная пневмония
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