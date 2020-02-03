У Могилы Неизвестного Солдата возложили венки в честь победы в Сталинградской битве

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Церемония возложения венков и цветов в честь 77-й годовщины разгрома советской армией немецко-фашистских захватчиков в Сталинградской битве прошла в понедельник в Александровском саду в Москве.

Почтить память защитников города-героя Сталинграда у Могилы Неизвестного Солдата и памятного знака "Город-герой Сталинград" пришли ветераны, представители правительства Москвы, Мосгордумы, кадеты. Участники церемонии почтили память погибших минутой молчания.

Ветеран, участник Сталинградской битвы Мария Рохлина уверена, что каждый должен знать и помнить историю побед советской армии. "Потому что мы в Сталинграде на каждом сантиметре земли сражались, мы боролись за эту победу. День Победы мы праздновали именно в Сталинграде. Я считаю, что Сталинград - это орден мира на планете Земля", - поделилась Мария Михайловна с ТАСС.

Сталинградская битва - одна из крупнейших во Второй мировой войне. Она продолжалась 200 дней и разворачивалась на огромной территории - около 100 тыс. кв. км при протяженности фронта от 400 до 850 км. В битве участвовали свыше 2,1 млн человек, погибли 480 тыс. советских солдат, более 500 тыс. получили ранения.