Китай проводит испытания семи препаратов против нового коронавируса

ПЕКИН, 3 февраля. /ТАСС/. Китайские специалисты проводят клинические испытания семи препаратов против пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV. Об этом сообщил в понедельник член Академии инженерных наук Китая, ведущий вирусолог страны Чжун Наньшань.

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"Мы разработали эффективный план лечения, который учитывает накопленный нами опыт и успешные методы борьбы с атипичной пневмонией", - приводит его слова агентство "Синьхуа".

Как отметил эксперт, Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР уже сформировал более проработанную, чем прежде, комплексную программу по борьбе с пневмонией, в соответствии с которой врачи по всей стране вскоре будут применять оптимизированные, рекомендуемые центральным правительством меры по лечению инфицированных.

Чжун Наньшань уточнил, что для официального подтверждения эффективности готовящихся препаратов, о которых он упомянул, потребуется определенное время. "Мы узнаем все больше об этом заболевании, накапливаем опыт для его диагностики и лечения", - подытожил он.