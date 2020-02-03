{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Китайская вирусная пневмония

Власти Гонконга закрыли большую часть погранпереходов на границе с КНР

Ранее правительство Гонконга приостановило паромное и железнодорожное сообщение с материком

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 3 февраля. /ТАСС/. Власти Гонконга приняли решение закрыть подавляющее большинство погранпереходов на границе с материковым Китаем, чтобы не допустить вспышки пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщает в понедельник радиостанция RTHK со ссылкой на постановление главы местной администрации Кэрри Лам.

На эту тему
В каких странах обнаружен новый коронавирус?

Она уточнила, что продолжат функционировать только два режима пропуска - на морском мосту Shenzhen Bay, который связывает Гонконг с соседним Шэньчжэнем, а также на туннельно-мостовом переходе Гонконг-Макао-Чжухай.

По ее словам, данное решение никак не связано с забастовкой медицинских работников, которые требуют полного закрытия границы с материковым Китаем, чтобы предотвратить вспышку в мегаполисе коронавирусной инфекции.

С 30 января правительство Гонконга уже приостановило паромное и железнодорожное сообщение с материком. Был закрыт ряд погранпереходов. Аэропорт Гонконга остается открытым для приема рейсов из китайских городов, однако их количество было сокращено в два раза.

За последние сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа 2019-nCoV в Гонконге достигло 15. Из-за эпидемиологической угрозы здесь были закрыты туристические, культурные и спортивные объекты, отменены массовые мероприятия, продлены до марта школьные каникулы.

Теги
КитайКитайская вирусная пневмония
Реклама на ТАСС
Единороссы вносят в Госдуму законопроект об индексации пенсий для опекунов пенсионеров
Как сообщил первый замглавы фракции Андрей Исаев, правительственная комиссия дала на документ положительное заключение
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС