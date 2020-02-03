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75-летие Победы

Ветеранам Великой Отечественной войны выдадут бесплатные мобильные телефоны

В телефон запишут все необходимые и полезные номера, а также телефоны волонтеров

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Каждый ветеран или инвалид Великой Отечественной войны, проживающий в России, получит бесплатный мобильный телефон для связи с профильными службами и волонтерами, сообщил в понедельник журналистам председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

"Мы намерены обеспечить каждого фронтовика и инвалида Великой Отечественной войны, живущего в России, бесплатным сотовым телефоном, в который будут записаны все необходимые и полезные номера, телефоны волонтеров. <...> На конец минувшего года в стране насчитывалось порядка 60 тысяч фронтовиков. Очень важно, чтобы у пожилого человека в критическую минуту не было необходимости ничего искать, и имея на руках телефон, он сможет нажать на тревожную кнопку. Это важно, потому что не вся территория нашей страны охвачена интернет-покрытием, а сотовая связь работает практически по всей стране", - сказал он.

По словам Хинштейна, рассматривается вопрос о предоставлении бесплатного эфирного времени для пользователей таких аппаратов.

Еще одним направлением совместной работы партии "Единая Россия" и волонтеров станет инициатива о персональном уходе за каждым фронтовиком. "Наша задача - сделать все, чтобы каждый день этих людей был максимально счастливым. В каждом регионе будет определен ответственный руководитель с соответствующими полномочиями, чтобы координировать усилия", - подчеркнул Хинштейн.

Он добавил, что партийцы поддержат и другие проекты, посвященные 75-летию Победы, в частности, акцию "Диктант Победы", всероссийский субботник на мемориалах и захоронениях солдат Красной армии, конкурс школьных музеев истории.

Теги
Россия75-летие Победы
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