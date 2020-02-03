Семьи погибших на заводе во Мценске россиян получат по 200 тыс. рублей

ОРЕЛ, 3 февраля. /ТАСС/. Семьи трех граждан России, погибших в пятницу при хлопке паров лакокрасочных материалов на Заводе профессионального оборудования в городе Мценске, получат по 200 тыс. рублей из резервного фонда Орловской области. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба правительства региона.

В результате происшествия в пятницу пять человек погибли, трое получили травмы. Как сообщил ТАСС представитель приемного отделения Мценской районной больницы, при взрыве пострадали трое рабочих из Турции, они госпитализированы. Еще один гражданин Турции умер в больнице.

"Глава региона подписал распоряжение правительства о выделении из резервного фонда правительства Орловской области денежных средств в сумме 600 тыс. рублей для оказания единовременной материальной помощи в размере по 200 тыс. рублей родственникам трех граждан Российской Федерации, погибших в результате чрезвычайной ситуации на заводе профессионального оборудования, произошедшей 31 января в городе Мценске", - говорится в сообщении.

Все выплаты должны быть произведены до 5 февраля. ТАСС пояснили, что погибшие граждане Турции были застрахованы, поэтому их семьи получат страховые выплаты. Кроме того, собственник предприятия обязуется выплатить компенсации и взять на себя расходы по организации похорон.

Сообщение о хлопке на строящемся предприятии поступило около 10 часов утра. В результате обрушилась кровля. Пять человек погибли, трое получили травмы. Региональное управление СК сообщало, что причиной хлопка могли стать скопившиеся пары лакокрасочных материалов, возбуждено дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ ("Нарушение требований охраны труда").