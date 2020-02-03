Новый глава РЭО займется улучшением работы мусорных операторов в регионах

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Хорошая работа региональных операторов по обращению с отходами является приоритетом в работе Ильи Гудкова, в конце января возглавившего Российского экологического оператора - головную компанию отрасли. Об этом сказал в понедельник глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин, представляя нового главу РЭО.

"Среди приоритетных задач, которые стоят перед компанией, прежде всего, вопросы нормализации работы региональных операторов, формирование федеральной схемы обращения с отходами, отбор инвестиционных проектов, запуск процессов строительства инфраструктурных объектов", - отметил Кобылкин, чьи слова приводит пресс-служба РЭО.

По словам министра, коллектив в РЭО сформирован из квалифицированных специалистов, системная работа по ключевым направлениям компании будет продолжена.

"Возглавить РЭО - большая ответственность. Я уже провел ряд встреч с сотрудниками компании и отмечу, что в РЭО сформирована профессиональная команда. Задачи, которые стоят перед компанией, непростые. Мы приложим все усилия, чтобы их выполнить", - сказал Гудков.

Указ о создании публично-правовой компании "Российского экологического оператора" был подписан президентом России 14 января 2019 года. Компания создана для формирования системы обращения с бытовыми отходами, вовлечения их в оборот и полезное использование. РЭО должен участвовать в разработке государственных программ, проектов и нормативов в этой области, заключать соответствующие соглашения с региональными властями и проводить экспертизу территориальных схем обращения с отходами. Кроме того, оператор организует финансирование проектов по обращению с отходами, предоставляет финансовые гарантии инвестпроектам, выпускает облигации и владеет долями в проектах.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы определены паспортом нацпроекта "Экология": например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.