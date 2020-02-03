Умерла экс-председатель президиума Верховного Совета УССР Валентина Шевченко

КИЕВ, 3 февраля. /ТАСС/. Политический и общественный деятель Украины, единственная женщина, которая когда-либо возглавляла президиум Верховного Совета УССР, Валентина Шевченко умерла в возрасте 84 лет. Об этом сообщил в понедельник председатель Верховной рады Дмитрий Разумков.

"Скончалась Валентина Шевченко, которая с марта 1985-го по июнь 1990 года была председателем президиума Верховного Совета УССР", - сказал он, выразив соболезнования ее родным и близким.

Валентина Шевченко родилась 12 марта 1935 года в семье шахтера в городе Кривой Рог Днепропетровской области. Она четыре года работала заместителем министра образования Украины, затем два года заместителем председателя в Украинском обществе дружбы и культурных связей с зарубежными странами. С 1975-го по 1985 год была заместителем председателя президиума Верховного Совета УССР. В 1985 году в 50-летнем возрасте ее избрали председателем Верховного совета УССР, она была самым молодым членом политбюро Центрального Комитета Компартии Украины.

После развала Советского Союза Шевченко ушла из политики. В последние годы она редко появлялась на публике и не давала интервью.