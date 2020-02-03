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Предложения по изменениям в Конституции

Песков заявил, что идея об упоминании Бога в Конституции будет обсуждаться

Консолидированное мнение по этому вопросу должна будет вынести рабочая группа, уточнил пресс-секретарь президента
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Все предложения по возможным поправкам в Конституцию РФ, в том числе по упоминанию Бога, рассматриваются рабочей группой, которая и должна в итоге вынести консолидированное мнение. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вся дискуссия ведется в рамках комиссии [рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию], она должна там вестись. Состав комиссии очень широкий, там высказываются разные точки зрения, формулируются разные предложения, в том числе и это предложение [по упоминанию Бога] будет там обсуждаться", - сказал представитель Кремля.

По его словам, "как раз функция комиссии - воспринимать озвучиваемые предложения и инициативы и уже выносить некое консолидированное мнение относительно уместности или неуместности [тех или иных предложений]".

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда 1 февраля в своем Telegram-канале сообщил, что патриарх Кирилл во время трапезы после посвященной 11-летию его интронизации литургии призвал молиться за то, чтобы в Конституцию было внесено упоминание о боге. По словам предстоятеля Русской православной церкви, которые приводит председатель Синодального отдела, это будет соответствовать убеждениям большинства россиян.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПредложения по изменениям в Конституции
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