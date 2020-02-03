Генконсульство России рассказало о ситуации с коронавирусом в провинциях Ляонин и Цзилинь

ПЕКИН, 3 февраля. /ТАСС/. Граждан России нет среди зараженных коронавирусом и помещенных в карантин в провинциях Ляонин и Цзилинь. Об этом сообщил в понедельник корреспонденту ТАСС генеральный консул РФ в Шэньяне Сергей Черненко.

"По имеющимся данным, граждан России среди больных и помещенных в карантин нет", - отметил он.

По состоянию на 16:30 пекинского времени (11:30 мск) 3 февраля, продолжил Черненко, число местных жителей, заболевших пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, на территории консульского округа составляет 104 человека (в провинции Ляонин - 73, в провинции Цзилинь - 31). У 2 066 граждан подозревают наличие заболевания. Летальных исходов не зафиксировано, два пациента выздоровели и выписаны. "Долго держался без заболевших Далянь, сейчас у них 12 инфицированных", - рассказал генконсул.

В связи с неспокойной эпидемиологической обстановкой, по словам дипломата, в данном консульском округе, как и в ряде других регионов, введен режим чрезвычайного реагирования первой степени. Органы власти провинций усиливают организационную работу по предотвращению распространения заболевания - созданы региональные, городские и местные руководящие группы по профилактике и борьбе с вирусом. Ответственные чиновники и партийные работники после выходных по случаю праздника Весны досрочно приступили к исполнению служебных обязанностей.

Генконсульство поддерживает тесную связь с местным руководством. Есть список медицинских учреждений, которые занимаются приемом и лечением больных пневмонией. Для обеспечения выезда соотечественников на территорию РФ при содействии генконсульства организован бесплатный автобусный маршрут Хуньчунь - Краскино, отправляющийся с 1 февраля с понедельника по субботу в 10:00 по пекинскому времени. С начала месяца по этому маршруту из КНР выехали 29 граждан России и одна гражданка Белоруссии, для которой организовано двухнедельное содержание в карантине на российской территории.

Генконсульство, по словам Черненко, пока работает в обычном режиме, регулярно публикует для соотечественников актуальную информацию о текущей обстановке на официальном сайте и в аккаунтах в социальных сетях. "Единственное, приостановлена выдача, прием документов на работу в Россию, оформление рабочих виз", - отметил он.