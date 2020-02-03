{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Китайская вирусная пневмония

Генконсульство России рассказало о ситуации с коронавирусом в провинциях Ляонин и Цзилинь

В дипмиссии уточнили, что россиян среди зараженных коронавирусом в этих провинциях нет

ПЕКИН, 3 февраля. /ТАСС/. Граждан России нет среди зараженных коронавирусом и помещенных в карантин в провинциях Ляонин и Цзилинь. Об этом сообщил в понедельник корреспонденту ТАСС генеральный консул РФ в Шэньяне Сергей Черненко.

На эту тему
Какие меры приняли в России против коронавируса

"По имеющимся данным, граждан России среди больных и помещенных в карантин нет", - отметил он.

По состоянию на 16:30 пекинского времени (11:30 мск) 3 февраля, продолжил Черненко, число местных жителей, заболевших пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, на территории консульского округа составляет 104 человека (в провинции Ляонин - 73, в провинции Цзилинь - 31). У 2 066 граждан подозревают наличие заболевания. Летальных исходов не зафиксировано, два пациента выздоровели и выписаны. "Долго держался без заболевших Далянь, сейчас у них 12 инфицированных", - рассказал генконсул.

В связи с неспокойной эпидемиологической обстановкой, по словам дипломата, в данном консульском округе, как и в ряде других регионов, введен режим чрезвычайного реагирования первой степени. Органы власти провинций усиливают организационную работу по предотвращению распространения заболевания - созданы региональные, городские и местные руководящие группы по профилактике и борьбе с вирусом. Ответственные чиновники и партийные работники после выходных по случаю праздника Весны досрочно приступили к исполнению служебных обязанностей.

Генконсульство поддерживает тесную связь с местным руководством. Есть список медицинских учреждений, которые занимаются приемом и лечением больных пневмонией. Для обеспечения выезда соотечественников на территорию РФ при содействии генконсульства организован бесплатный автобусный маршрут Хуньчунь - Краскино, отправляющийся с 1 февраля с понедельника по субботу в 10:00 по пекинскому времени. С начала месяца по этому маршруту из КНР выехали 29 граждан России и одна гражданка Белоруссии, для которой организовано двухнедельное содержание в карантине на российской территории.

Генконсульство, по словам Черненко, пока работает в обычном режиме, регулярно публикует для соотечественников актуальную информацию о текущей обстановке на официальном сайте и в аккаунтах в социальных сетях. "Единственное, приостановлена выдача, прием документов на работу в Россию, оформление рабочих виз", - отметил он.

Теги
РоссияКитайКитайская вирусная пневмония
Реклама на ТАСС
Единороссы вносят в Госдуму законопроект об индексации пенсий для опекунов пенсионеров
Как сообщил первый замглавы фракции Андрей Исаев, правительственная комиссия дала на документ положительное заключение
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС