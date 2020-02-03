В Госдуме считают, что в законе о тишине должны быть четко прописаны полномочия полиции

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Закон, предполагающий введение на федеральном уровне штрафы за нарушение тишины в многоквартирных домах в ночное время, нужен, однако в нем должны быть четко прописаны полномочия полиции. Такое мнение в понедельник в беседе с корреспондентом ТАСС выразила председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская (фракция "Справедливая Россия"), комментируя публикации о подготовке такой инициативы.

"Да, эту идею я поддерживаю. Во многих субъектах РФ такие законы приняты, на их базе можно было бы и федеральное законодательство усилить", - сказала она. Глава комитета при этом указала на то, что сейчас "эти нарушения полицейскими никак не пресекаются, потому что в подавляющем большинстве регионов отсутствует соглашение между субъектом РФ и соответствующими органами внутренних дел".

"Надо этот момент прописывать в части полномочий полиции, в этом я вижу проблему", - подчеркнула она.

В понедельник газета "Известия" сообщила, что группа депутатов во главе с членом комитета по труду и социальной политике Госдумы Ольгой Павловой разработала законопроект, который предполагает введение на федеральном уровне штрафов за нарушение тишины в многоквартирных домах в ночное время (с 23:00 до 07:00). Сумма штрафа для физических лиц составит от 5 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 50 тыс. до 150 тыс. рублей.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе депутата Павловой, авторы сначала предложат внести поправки в Жилищный кодекс РФ (ЖК РФ). Их реализация не потребует дополнительного финансирования из бюджета, соответственно, отзыв правительства не требуется. "Сначала изменения вносятся в ЖК РФ и только после одобрения Госдумой уже будем вносить изменения в Кодекс об административных правонарушениях, - сказали в пресс-службе. - Тогда и потребуется заключение правительства. Без принятой нормы Жилищного кодекса заключение правительства будет отрицательное, так как сначала должна быть принята норма запрещающая, а затем устанавливается административная ответственность".

Защита от шумных кафе

В свою очередь первый зампредседателя комитета по ЖКХ Сергей Пахомов (фракция "Единая Россия") выступил против введения крупных штрафов в отношении граждан за шумное поведение.

При этом ряд предложений, по его мнению, стоит обсудить. Так, он назвал "здравой мыслью" применение жестких мер к кафе и ресторанам, которые нарушают тишину в ночное время и мешают жителям домов. "В случае с юридическими лицами, которые после 23:00 нарушают тишину, жестко наводить порядок надо, потому что администрировать проще, чем в отношениях между соседями. Надо принимать законы, которые будет реально исполнять", - сказал он.

"Если говорить о законе о тишине, то он больше нужен, чем не нужен, - резюмировал он. - Я думаю, что нам надо региональное законодательство в таком случае существенно промониторить, есть законопроекты в регионах, которые работают, на основе их логично было бы такой законопроект сделать, хотя это очень непросто в плане правоприменения, фиксации нарушений".

В августе 2019 года комиссия правительства РФ по разработке концепции нового Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) приняла решение до принятия новой редакции кодекса блокировать все законопроекты, предусматривающие поправки в него. Делаться это будет только в исключительных случаях.