Глава Югры попросила субсидию на закрытый единственный рейс из Нижневартовска в Петербург

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 февраля. /ТАСС/. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова направила в Росавиацию обращение о выделении федеральной субсидии на приостановленный единственный рейс из Нижневартовска в Санкт-Петербург. Об этом сообщили ТАСС в региональном департаменте дорожного хозяйства и транспорта.

"Учитывая, что особое признание получили прямые перелеты из Нижневартовска и Ханты-Мансийска в город Санкт-Петербург, губернатором Югры Натальей Комаровой в адрес Росавиации направлено обращение о возможности включения рейса в перечень субсидируемых из федерального бюджета маршрутов на 2020 год с соответствующим софинансированием из бюджета автономного округа. ПАО "Авиакомпания "Ютэйр" также направлена в Росавиацию дополнительная заявка для включения в перечень", - сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что в 2020 году на софинансирование авиаперевозок, выполняемых "Ютэйр" по девяти направлениям в Югре, будет выделено почти 397 млн рублей. Из них 132,3 млн рублей из бюджета региона, еще 264,6 млн - из федерального бюджета.

Аэропорт Нижневартовска является вторым после Сургута по объему пассажиропотока в Югре.

Как сказали ТАСС в пресс-службе "Ютэйр", в январе 2020 года полеты по единственному рейсу из Нижневартовска в Санкт-Петербург были приостановлены, поскольку перевозчик не получил на них субсидию из федерального бюджета. По данным администрации Нижневартовска, рейс появился в расписании в сентябре 2019 года и выполнялся один раз в неделю.