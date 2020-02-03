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Китайская вирусная пневмония

В Сахалинской области отправляют на больничный всех вернувшихся туристов из Китая

За состоянием здоровья каждого из них ведется профилактическое наблюдение

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 февраля. /ТАСС/. Власти Сахалинской области приняли решение об отправке на больничный всех работающих туристов, которые недавно вернулись с отдыха из Китая. Об этом в понедельник сообщил губернатор островного региона Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале.

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"Прибыли люди (работающие сахалинские туристы, которые вернулись с отдыха из Китая), и до тех пор, пока мы по каждому из них не получим сведения, эти люди будут дома находиться на больничном", - говорится в сообщении.

По информации правительства региона, в целях безопасности за состоянием здоровья каждого отправленного на больничный туриста ведется профилактическое наблюдение. Оплачиваться этот период будет как при любом другом отсутствии из-за состояния здоровья - по выписанному больничному листу. Информация о количестве таких туристов пока не уточняется.

 

Теги
РоссияЛимаренко, Валерий ИгоревичСахалинская областьКитайская вирусная пневмония
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