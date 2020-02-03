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В ОП предложили внедрить в российских соцсетях систему факт-чекинга для борьбы с фейками

Данный механизм должен работать по аналогии с фактологической проверкой, внедряемой в Facebook

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич предложил бороться с ложной информацией в российских социальных сетях с помощью механизма фактологической проверки (факт-чекинг), который внедряет Facebook для противодействия дезинформации о коронавирусе.

"Необходимо ввести систему борьбы с фейками в российских социальных сетях... Не работают механизмы, которые на наших социальных площадках бы это не то что блокировали, но хотя бы проверяли. Факт-чекинг - вот о чем идет речь", - сказал Малькевич в ходе расширенного заседания рабочей группы ОП по безопасности интернета в понедельник.

По его словам, данный механизм должен работать по аналогии с фактологической проверкой, внедряемой в Facebook. "Мы часто критикуем западные соцсети, соцмедиа за их чрезмерную цензуру, за очень вольное обращение модераторов с тем, что они считают фейками. Но у них эта история хотя бы работает - система факт-чекинга постов. Она несовершенная, но они хотят бы ее внедряют", - отметил член ОП.

По его словам, в российском сегменте интернета пока подобной проверки не существует. "Конечно, механизм факт-чекинга не должен работать на основе личных предпочтений соцсетей, модераторов. Должен быть алгоритм, но механизм должен существовать: анализ ленты информационных агентств, сведения почты, какая-то еще система", - подчеркнул Малькевич, добавив, что рядом с постом пользователя должна появляться надпись о том, является ли достоверной его информация.

По его словам, в январе было "обнаружено порядка 200 сообщений от разных авторов, способных вызвать панические настроения у пользователей". "Наиболее часто подобные сообщения распространяются на площадках социальной сети "ВКонтакте" - 38% упоминаний", - добавил он. На втором месте - сообщения в Twitter (28% упоминаний), 15% сообщений приходится на СМИ, уточнил он.

Компания Facebook на прошлой неделе приняла меры с целью ограничить распространение в одноименной социальной сети и принадлежащем ей Instagram дезинформации о коронавирусе 2019-nCoV, который вызвал вспышку пневмонии. В частности, компания планирует применять алгоритм факт-чекинга, который поможет выявлять ложные сведения и ограничивать их тиражирование в социальных сетях.

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