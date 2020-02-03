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Китайская вирусная пневмония

Глава ВОЗ призвал страны воздержаться от мер по ограничению поездок в Китай

Тедрос Аданом Гебрейесус подчеркнул, что из-за усилий Китая число случаев болезни за пределами этой страны невелико

ЖЕНЕВА, 3 февраля. /ТАСС/. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал страны воздержаться от принятия мер, которые без должных оснований ограничивают поездки в Китай и торговлю с этой страной из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV. Выступая в понедельник в Женеве на 146-й сессии Исполкома ВОЗ, он отметил, что действия КНР по борьбе с коронавирусом позволили замедлить его распространение в мире, и сейчас в 23 странах зафиксирован только 151 случай пневмонии из-за этого вируса.

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По словам главы ВОЗ, нет необходимости "в ненужном вмешательстве в путешествия и торговлю". "Мы призываем все страны выполнять решения, основанные на подтвержденных сведениях", - сказал он.

Генеральный директор подчеркнул, что благодаря усилиям Китая, число случаев болезни за пределами этой страны невелико, и болезнь распространяется "минимально и медленно". На настоящий момент зарегистрирован 151 случай заболевания в 23 стране. Он призвал бороться с распространением слухов и непроверенной информации в связи со вспышкой коронавируса.

Теги
КитайТедрос Аданом ГебрейесусКитайская вирусная пневмония
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