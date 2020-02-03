Спортсмен-паралимпиец устроился в "Яндекс.Еда" в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Спортсмен-паралимпиец Михаил Асташов, не имеющий рук и ног, устроился в сервис доставки еды "Яндекс.Еда" в Екатеринбурге. Молодой человек уже выполнил свои первые заказы, сообщили ТАСС в пресс-службе "Яндекс.Еда" в понедельник.

Ранее в СМИ появилось видео, как на фуд-корте в одном из торговых центров Екатеринбурга молодой человек с протезами стоит в очереди на раздаче еды в фирменной желтой куртке "Яндекса" и с рюкзаком за спиной.

"Курьерская служба наших партнеров в Екатеринбурге подтвердила, что вчера оформила спортсмена, в хаб он пришел с другом, но сам без труда прошел все стандартные проверки. По словам супервайзера, он легко справляется с телефоном и с ручкой и очень мотивирован работать. Сегодня Михаил вышел на свою первую смену и выполнил первые заказы. Как и всех других курьеров, первое время его работу будет курировать супервайзер, он помогает всем новичкам адаптироваться к новой работе и выстроить процесс с учетом особенностей графика", - сообщили в пресс-службе.