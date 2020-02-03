Госдума 4 февраля рассмотрит законопроект о всероссийской минуте молчания

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник рассмотрит в первом чтении законопроект о всероссийской минуте молчания в память о жертвах Великой Отечественной войны. Об этом по итогам заседания фракции "Единая Россия" сообщил в понедельник первый замглавы фракции Андрей Исаев.

"Завтра в первом чтении будет рассмотрен законопроект, внесенный нами [единороссами]. Главным инициатором этого законопроекта является [вице-спикер Госдумы] Ирина Анатольевна Яровая. Он касается всероссийской минуты молчания", - сказал Исаев.

Парламентарий напомнил об аналогичной советской традиции. "Кто постарше, помнит, что в 12 часов 9 мая по телевидению передавалось время, говорились очень важные, проникновенные слова и объявлялась минута молчания. Эту традицию всероссийской минуты молчания данным законопроектом предлагается возродить", - отметил он.

Законопроектом предлагается установить ежегодное проведение общефедеральной минуты молчания. Как отмечала Яровая, эта традиция станет "символом общей и вечной народной памяти и скорби о каждом погибшем и всех жертвах фашизма". По мнению автора документа, проведение минуты молчания возможно 22 июня в 12:15 по московскому времени - это точное время выхода в эфир обращения к советским гражданам о нападении нацистской Германии на Советский Союз и начале Великой Отечественной войны.