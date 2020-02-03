В "Единой России" считают, что за нарушение тишины не нужно вводить очень крупные штрафы

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев считает, что за нарушение тишины в домах не нужно вводить штрафы до 50 тыс. рублей для граждан. Кроме того, то, что этот вопрос регулируется региональным, а не федеральным законодательством, по его мнению, вполне разумно.

"На сегодняшний день вопрос тишины регулируется законодательством субъектов федерации. На мой взгляд, это справедливый подход, потому что понятие тишины одно, скажем, в промышленном городе, совсем другое - в курортном городе. Наверное, здесь трудно вводить одни и те же критерии по времени и по понятию того, что является шумом. Ну и штраф на сумму 50 тысяч рублей - это один из самых крупных штрафов, которые сегодня содержатся в административном кодексе. Я не убежден, что их надо вводить в данном случае", - сказал Исаев журналистам.

В понедельник газета "Известия" сообщила, что группа депутатов во главе с членом комитета по труду и социальной политике Госдумы Ольгой Павловой разработала законопроект, который предполагает введение на федеральном уровне штрафов за нарушение тишины в многоквартирных домах в ночное время (с 23:00 до 07:00). Сумма штрафа для физических лиц составит от 5 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 50 тыс. до 150 тыс. рублей.

По словам политика, пока Павлова не обращалась во фракцию со сформулированной законодательной инициативой. Когда это произойдет, ей рекомендуют в стандартном порядке пройти процедуру обсуждения законопроекта экспертно-консультативными советами и в координационном совете по законотворчеству. "Когда инициатива будет сформулирована, если она будет сформулирована, мы ее рассмотрим на наших советах", - заключил он.