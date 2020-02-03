Спецучреждение оборудуют в ЕАО для людей с подозрением на коронавирус

ТАСС, 3 февраля. Власти Еврейской автономной области (ЕАО) оборудуют специальное учреждение, где будут содержаться госпитализированные с подозрением на коронавирус. Об этом сообщило в понедельник управление по внутренней политике областного правительства.

"Помещение для временного содержания граждан с подозрением на коронавирусную инфекцию оборудуют по поручению главы региона [Ростислава Гольдштейна]", - говорится в сообщении.

Сейчас в специализированном учреждении уже оборудованы семь стерильных боксов. Есть возможность развернуть до 60 таких боксов, уточнили ТАСС в управлении. Учреждение находится на базе одного из нефункционирующих социальных объектов. Оно будет запущено, если возникнет такая необходимость.

Отмечается, что граждане Китая, имеющие вид на жительство в России, должны находиться под постоянным наблюдением медиков в течение 14 дней.