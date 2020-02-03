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75-летие Победы

Посольство РФ вручило ветеранам войны в Латвии медали в честь 75-летия Победы

Как сообщили в посольстве, в республике проживают около 1,5 тыс. ветеранов

РИГА, 3 февраля. /ТАСС/. Сотрудники посольства России в Латвии вручили первые комплекты медалей в честь 75-летия Победы проживающим в этой прибалтийской республике ветеранам войны. Об этом сообщил в понедельник журналистам посол РФ в Латвии Евгений Лукьянов.

"Почетная обязанность - выполнить решение моей страны о награждении ветеранов Великой Отечественной войны медалями в связи с 75-летием Победы над фашистской Германией, - сказал посол. - Это очень ответственная, очень волнительная для меня процедура. Сегодня начало этому процессу мы положили, вручили медали нескольким десяткам ветеранов войны. Эта акция будет продолжаться вплоть до праздничных дней [9 мая]".

Дипломат подчеркнул, что в посольстве старались организовать вручение медалей максимально комфортным для ветеранов способом, учитывая их возраст и состояние здоровья. "Мы прекрасно понимаем, что не все имеют возможность присутствовать лично на такой процедуре, поэтому выезжаем к ветеранам на дом и там вручаем им медали", - объяснил он. По информации диппредставительства, в Латвии живет около 1,5 тыс. ветеранов, все они получат юбилейный медали.

"С каждым месяцем, с каждым днем число этих людей уменьшается, они уходят, - сказал Лукьянов. - В этом смысле очень важно, чтобы память об этой победе и о войне, что самое главное, оставалась в сердцах их детей, внуков, широкой общественности Латвийской Республики. Забыв войну, исключив ее из народной памяти, мы кликаем другую войну. И это, к сожалению, подтверждает история со всей очевидностью. Поэтому забывать эти итоги мы права не имеем именно для того, чтобы это никогда не повторилось".

Как указало ранее посольство России в Латвии, право на получение медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." имеют военнослужащие и лица вольнонаемного состава - участники боевых действий на фронтах Великой Отечественной войны, партизаны, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.

Теги
ЛатвияРоссия75-летие Победы
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