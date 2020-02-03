{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Представитель Украины победил на турнире по сборке кубика Рубика в Петербурге

Лев Голуб сумел собрать головоломку за 6,52 секунды

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Представители Украины заняли первое и третье место на турнире CCC Qualification Saint-Petersburg 2020 по скоростной сборке классического кубика Рубика, серебро досталось россиянину. Об этом сообщили организаторы турнира.

Победитель соревнований, украинец Лев Голуб, по итогам пяти попыток показал средний результат 7,67 секунды, а время его лучшей попытки - 6,52 секунды. У россиянина Дмитрия Добрякова, занявшего второе место, средний результат составил 8,03 секунды (лучшая попытка - 6,68 секунды). Почти на полсекунды от него отстал бронзовый призер - еще один представитель Украины Максим Йеле, показав средний результат в 8,52 секунды (лучшая попытка - 6,52 секунды).

CCC Qualification Saint-Petersburg 2020 - квалификационный чемпионат по спидкубингу - сборке кубика Рубика и аналогичных ему головоломок на скорость. Призовой фонд соревнований, в которых приняли участие около 300 человек, составил 50 тыс. рублей. Победители турнира в Петербурге получают путевки на участие в итоговом чемпионате по спидкубингу в Москве, который планируют провести 10-12 апреля. Призовой фонд чемпионата составит 500 тыс. рублей.

Кубик Рубика - механическая головоломка, которую изобрел в 1974 году венгерский скульптор Эрне Рубик. Головоломка в классическом варианте представляет собой куб 3х3х3 с вращающимися гранями, на сторонах которого находятся 54 разноцветных наклейки. Цель головоломки - вращать грани куба так, чтобы в итоге собрать наклейки одинаковых цветов по сторонам. Сейчас в мире распространены различные вариации этой головоломки.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
Самарский губернатор раскритиковал Минсельхоз региона из-за поставок в школы плохого мяса
Ранее в соцсетях появилась информация об изъятии в школах мяса, в котором якобы обнаружили трупный яд
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС