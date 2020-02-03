Представитель Украины победил на турнире по сборке кубика Рубика в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Представители Украины заняли первое и третье место на турнире CCC Qualification Saint-Petersburg 2020 по скоростной сборке классического кубика Рубика, серебро досталось россиянину. Об этом сообщили организаторы турнира.

Победитель соревнований, украинец Лев Голуб, по итогам пяти попыток показал средний результат 7,67 секунды, а время его лучшей попытки - 6,52 секунды. У россиянина Дмитрия Добрякова, занявшего второе место, средний результат составил 8,03 секунды (лучшая попытка - 6,68 секунды). Почти на полсекунды от него отстал бронзовый призер - еще один представитель Украины Максим Йеле, показав средний результат в 8,52 секунды (лучшая попытка - 6,52 секунды).

CCC Qualification Saint-Petersburg 2020 - квалификационный чемпионат по спидкубингу - сборке кубика Рубика и аналогичных ему головоломок на скорость. Призовой фонд соревнований, в которых приняли участие около 300 человек, составил 50 тыс. рублей. Победители турнира в Петербурге получают путевки на участие в итоговом чемпионате по спидкубингу в Москве, который планируют провести 10-12 апреля. Призовой фонд чемпионата составит 500 тыс. рублей.

Кубик Рубика - механическая головоломка, которую изобрел в 1974 году венгерский скульптор Эрне Рубик. Головоломка в классическом варианте представляет собой куб 3х3х3 с вращающимися гранями, на сторонах которого находятся 54 разноцветных наклейки. Цель головоломки - вращать грани куба так, чтобы в итоге собрать наклейки одинаковых цветов по сторонам. Сейчас в мире распространены различные вариации этой головоломки.