Путин 4 февраля в Череповце обсудит подготовку кадров для экономики и социальной сферы

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 4 февраля совершит рабочую поездку в Череповец, где посетит Череповецкий химико-технологический колледж и в беседе с представителями общественности обсудит подготовку кадров для экономики и социальной сферы. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"В ходе поездки глава государства также побывает в Центре боевых искусств, в котором занимается более 2,5 тысяч детей по 30 видам спортивных единоборств", - говорится в сообщении пресс-службы президента.