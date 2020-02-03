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Самарский губернатор раскритиковал Минсельхоз региона из-за поставок в школы плохого мяса

Ранее в соцсетях появилась информация об изъятии в школах мяса, в котором якобы обнаружили трупный яд

САМАРА, 3 февраля. /ТАСС/. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров раскритиковал работу главы регионального министерства сельского хозяйства Николая Абашина из-за поставок некачественного мяса в школы. С критикой глава региона выступил во время ежегодного послания к жителям области и депутатам в понедельник.

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В декабре 2019 года в соцсетях и местных СМИ появилась информация об изъятии мяса в школах Самарской области, в котором якобы нашли трупный яд. Было возбуждено уголовное дело по факту сбыта товара, не отвечающего требованиям безопасности. Некачественная продукция поставлялась в школы Сызранского, Елховского, Похвистневского, Борского, Сергиевского, Большеглушицкого Шенталинского, Красноярского районов и Тольятти. По версии следствия, поставки некачественного мяса осуществляли ООО "Мясная продукция" и ООО "Мясной провиант".

"Николай Владимирович, я напомню, что за качество продуктов в регионе отвечаете вы, и ваша здесь самоустраненность меня не устраивает. Работу по организации детского питания нужно организовать так, чтобы даже сомнений ни у кого не могло появиться, что продукты в этих столовых самого высокого качества", - сказал губернатор.

Глава региона также напомнил, что повседневный контроль за работой поставщиков продуктов - это в том числе обязанность руководителей образовательных учреждений. "Готов это сделать сам, если потребуется. Но, думаю, это будет уже не лучший вариант для того или иного директора школы", - сказал он.

Теги
РоссияАзаров, Дмитрий ИгоревичСамарская область
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