Самарский губернатор раскритиковал Минсельхоз региона из-за поставок в школы плохого мяса

САМАРА, 3 февраля. /ТАСС/. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров раскритиковал работу главы регионального министерства сельского хозяйства Николая Абашина из-за поставок некачественного мяса в школы. С критикой глава региона выступил во время ежегодного послания к жителям области и депутатам в понедельник.

В декабре 2019 года в соцсетях и местных СМИ появилась информация об изъятии мяса в школах Самарской области, в котором якобы нашли трупный яд. Было возбуждено уголовное дело по факту сбыта товара, не отвечающего требованиям безопасности. Некачественная продукция поставлялась в школы Сызранского, Елховского, Похвистневского, Борского, Сергиевского, Большеглушицкого Шенталинского, Красноярского районов и Тольятти. По версии следствия, поставки некачественного мяса осуществляли ООО "Мясная продукция" и ООО "Мясной провиант".

"Николай Владимирович, я напомню, что за качество продуктов в регионе отвечаете вы, и ваша здесь самоустраненность меня не устраивает. Работу по организации детского питания нужно организовать так, чтобы даже сомнений ни у кого не могло появиться, что продукты в этих столовых самого высокого качества", - сказал губернатор.

Глава региона также напомнил, что повседневный контроль за работой поставщиков продуктов - это в том числе обязанность руководителей образовательных учреждений. "Готов это сделать сам, если потребуется. Но, думаю, это будет уже не лучший вариант для того или иного директора школы", - сказал он.