Кержаков через суд Петербурга добивается освобождения от задолженности по алиментам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Бывший футболист сборной России Александр Кержаков обратился в Выборгский районный суд Петербурга с иском к своей экс-супруге Марии об освобождении от задолженности по алиментам. Как сообщили журналистам в понедельник в объединенной пресс-службе судов города, иск принят к рассмотрению, назначено предварительное слушание.

"Выборгский районный суд Санкт-Петербурга назначил предварительное судебное заседание по иску Кержакова к Марии Кержаковой об освобождении от задолженности по алиментам", - сказано в сообщении пресс-службы.

Сумма задолженности не уточняется. Кроме того, по данным пресс-службы, Мария подала сразу два иска к Кержакову в Приморский районный суд Петербурга. В одном бывшая жена футболиста просит о принуждении к исполнению обязательств по соглашению об уплате алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка. Во втором - об установлении временного ограничения на управление им транспортным средством.

В ноябре прошлого года Санкт-Петербургский городской суд оставил без удовлетворения жалобу бывшей жены футболиста на решение суда первой инстанции о снижении размера алиментов для их общей дочери. Ранее Выборгский районный суд Петербурга вынес решение по иску Кержакова, просившего внести изменения в соглашение об уплате алиментов, заключенного с Марией Кержаковой. Суд первой инстанции определил величину подлежащих уплате алиментов в размере 1/6 части заработка и иного вида дохода в виде ежемесячных платежей.

По данным объединенной пресс-службы судов Петербурга, в изначальных обоснованиях своих требований Кержаков указал, что соглашение с бывшей женой предусматривало выплату 300 тыс. рублей ежемесячно в пользу несовершеннолетней дочери 2005 года рождения до ее совершеннолетия, с ежегодной индексацией в сторону увеличения на 10%, поскольку на дату заключения соглашения истец являлся профессиональным футболистом и имел нерегулярный меняющийся заработок. Около двух лет назад, как сообщала пресс-служба судов, материальное положение Кержакова сильно изменилось, он прекратил профессиональную карьеру футболиста, кроме того, в 2013 году у него родился сын, а в 2017 году - еще один сын, в отношении которого заявлены требования о взыскании алиментов в размере 1/4 части всех видов заработка.

С лета 2018 года Кержаков работает в Общероссийской общественной организации "Российский футбольный союз" в должности старшего тренера с ежемесячной заработной платой в размере 250 тыс. рублей. Суд исходил из того, что на момент рассмотрения дела согласованный сторонами размер алиментов с учетом индексации составлял 643 тыс. рублей в месяц, а размер ежемесячных доходов футболиста значительно снизился с более 25 млн рублей в месяц в 2015 году до более 500 тыс. рублей в месяц в 2018 году, в связи с чем сумма подлежащих уплате алиментов превышает общий размер доходов Кержакова, поэтому возможность выплачивать деньги в прежнем размере у него объективно отсутствует.

Другие судебные споры

В апреле прошлого года суд в Петербурге вынес решение по еще одному делу с участием Кержакова. В рамках бракоразводного процесса бывшего нападающего сборной России по футболу с Миланой Кержаковой (Тюльпановой) было принято решение, что их малолетний ребенок останется с матерью. До этого Кержаков через своего юридического представителя предложил Милане мировое соглашение. До начала судебного разбирательства ребенок жил с отцом.

Александр Кержаков выступал за петербургский "Зенит" и национальную сборную. В марте 2018 года был назначен старшим тренером юношеской сборной России по футболу.