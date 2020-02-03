Рейтинг доверия к Зеленскому на Украине впервые упал ниже 50%

КИЕВ, 3 февраля. /ТАСС/. Рейтинг доверия к президенту Украины Владимиру Зеленскому со стороны сограждан впервые опустился ниже 50%. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник результаты опроса общественного мнения, проведенного Центром социального мониторинга и Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко.

Согласно исследованию, действующий президент Украины пользуется доверием у 49,4% опрошенных. При этом из них полностью доверяют Зеленскому 20,7% респондентов, а скорее доверяют - 28,7%.

Около 40% украинцев отказали Зеленскому в доверии. Совсем не доверяют ему 20,5% населения, скорее не доверяют - 18,8%. Остальные затруднились с ответом.

Гораздо хуже обстоят дела с уровнем доверия у премьер-министра. Правительству Украины во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком не доверяют 68,3% граждан, а лично главе кабмина - 65,5%.

Примерно такая же картина наблюдается и с Верховной радой. Ей не доверяют 68,5%, а лично главе парламента Дмитрию Разумкову - 52,6%.

Опрос проводился с 24 по 28 января во всех регионах Украины, кроме неподконтрольных правительству Киева территорий. В нем приняли участие 2003 респондентов.

Такого низкого уровня доверия к президенту Владимиру Зеленскому за время его работы в должности не было. Обнародованные 19 декабря прошлого года результаты опроса, проведенного украинской социологической группой "Рейтинг", показали, что ему доверяют 67% опрошенных и не доверяют 25%. Другими словами, за полтора месяца рейтинг доверия к главе государства упал более чем на 17%. После главы государства в рейтинге доверия тогда оказался глава Верховной рады Дмитрий Разумков с результатом 28%.

В конце ноября соцопросы показывали, что позиции Зеленского в украинском обществе пошатнулись. Опубликованные 28 ноября данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС) продемонстрировали, что рейтинг главы государства упал до 52% поддержки населения. Такая тенденция сохранялась на протяжении всей осени: 73% поддержки было в сентябре, 66% - в октябре, 64% - в начале ноября.