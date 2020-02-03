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Китайская вирусная пневмония
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Голикова: власти не планируют вводить новые ограничительные меры из-за коронавируса

Речь, в частности, идет об объявлении режима чрезвычайной ситуации

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Российские власти не видят оснований для введения дополнительных ограничительных мер из-за коронавируса, в том числе объявления режима чрезвычайной ситуации. Об этом заявила в понедельник журналистам вице-премьер Татьяна Голикова, возглавляющая штаб по предупреждения завоза и распространения новой инфекции на территории России.

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"По мере реагирования на ситуацию, на ее развитие в КНР мы будем либо действовать в жестком режиме либо в том режиме, в котором мы сейчас взаимодействуем, в плановом порядке. Когда речь идет о жестком режиме, то речь идет о ЧС. <...> Оснований для того, чтобы вводить какие-то ограничительные меры, помимо тех, которые мы уже ввели, на сегодняшний день не имеется", - сказала она на брифинге после заседания штаба.

По ее словам, временное ограничение на ввоз в Россию из Китая экзотических животных, насекомых, членистоногих и рыб будет действовать до 1 марта 2020 года. 

"Россельхознадзору было поручено обеспечить до 1 марта 2020 года временное ограничение на ввоз и транзит через территорию РФ всех видов экзотических и декоративных животных, насекомых и членистоногих, а также рыб и гидробионтов из КНР", - сказала она.

Голикова добавила, что также проработан вопрос о введение карантина на проступающую сельскохозяйственную продукцию, в которой выявлена многоядная муха-горбатка, из КНР в Россию. "Решение принято Россельхознадзором совместно с Роспотребнадзором", - отметила она.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане в провинции Хубэй вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. В 11-миллионном промышленном центре, закрытом на карантин, находятся тысячи иностранцев, власти зарубежных стран занимаются эвакуацией своих граждан. По оценке посольства РФ, в Хубэе находится 341 россиянин, из них на связь с дипломатами вышли 183. К эвакуации граждан РФ будут привлечены самолеты ВКС России.

Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе и России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 17 тыс. человек, более 360 умерли. Еще один летальный исход зафиксирован за пределами Китая - на Филиппинах.

В новость были внесены изменения (16:57 мск) — добавлена информация по тексту.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссияКитайКитайская вирусная пневмония
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