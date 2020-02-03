ВКС эвакуируют 133 россиянина из Хубэя 3-5 февраля

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Эвакуация российских граждан из китайской провинции Хубэй будет осуществлена с 3 по 5 февраля силами ВКС РФ.

Об этом в понедельник на брифинге сообщила журналистам вице-премьер, председатель штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России Татьяна Голикова.

"Силами ВКС России, как вы знаете, готовится эвакуация [133] российских граждан с территории Ухани и провинции Хубэй, рассчитано это на 3-5 февраля", - сказала она.

По ее словам, данные по числу эвакуированных граждан РФ могут быть в будущем скорректированы.