Коронавирус у контактировавших с пациентами в Тюменской области и Забайкалье не обнаружили

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Врачи не выявили наличия инфекции у тех, кто контактировал с пациентами в Тюменской области и Забайкальском крае, заразившимися коронавирусом. Об этом журналистам в понедельник сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова по итогам заседания штаба по предупреждению завоза и распространению новой инфекции на территории России.

"На сегодняшний день оба пациента чувствуют себя удовлетворительно, но находятся пока еще в стационарах, куда были госпитализированы в связи с выявлением у них коронавируса и некоторым нарушением здоровья на тот момент. Также в стационарах находятся лица, контактирующие с ними, за ними установлено медицинское наблюдение, ухудшения самочувствия и выявления коронавируса у лиц контактных по этим больным на сегодняшний день нет", - сказала она.

Ранее вице-премьер, председатель штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России Татьяна Голикова сообщила, что два случая заражения коронавирусом выявлены на территории РФ - в Тюменской области и Забайкальском крае. Оба зараженных - граждане Китая.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 17 тыс. человек, умер 361 человек. Еще один летальный исход зафиксирован за пределами Китая - на Филиппинах.