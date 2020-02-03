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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Янина

Президент назвал ученого одним из самых авторитетных исследователей Древней Руси

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью советского и российского ученого, крупнейшего исследователя Новгородской Руси и берестяных грамот, члена Российской академии наук Валентина Янина. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

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"Академик Янин был великим ученым, одним из самых авторитетных специалистов по истории Древней Руси. Яркие научные достижения, всемирно известная исследовательская школа, плеяда талантливых учеников, которым он подавал достойный пример подвижнического служения избранному делу, снискали ему глубокое уважение и профессиональное признание", - отметил президент.

Янин, изучая новгородские берестяные грамоты, "открыл нам удивительный мир повседневной жизни целой эпохи", отметил глава государства. "Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в сердцах его близких, друзей, коллег", - добавил он.

Ученый умер 2 февраля на 91-м году жизни.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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