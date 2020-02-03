Голикова сообщила, что Китай до сих пор не передал России штамм нового коронавируса

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Китайская сторона до сих пор не передала России штамм нового коронавируса. Об этом журналистам сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Я хочу сказать, что наши специалисты работают в этом направлении, китайская сторона нам не представила возможность воспользоваться ее данными в части вакцины и в части штамма. Поэтому мы из доступных нам источников и из того, что сегодня имеется в нашем распоряжении, этой работой занимаемся", - сказала она.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 17 тыс. человек, более 360 умерли. Еще один летальный исход зафиксирован за пределами Китая - на Филиппинах.