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Китайская вирусная пневмония
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Голикова сообщила, что Китай до сих пор не передал России штамм нового коронавируса

По словам вице-премьера РФ, российские специалисты получают информацию из других доступных источников
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова Егор Алеев/ТАСС
Описание
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Китайская сторона до сих пор не передала России штамм нового коронавируса. Об этом журналистам сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Я хочу сказать, что наши специалисты работают в этом направлении, китайская сторона нам не представила возможность воспользоваться ее данными в части вакцины и в части штамма. Поэтому мы из доступных нам источников и из того, что сегодня имеется в нашем распоряжении, этой работой занимаемся", - сказала она.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 17 тыс. человек, более 360 умерли. Еще один летальный исход зафиксирован за пределами Китая - на Филиппинах.

 

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссияКитайКитайская вирусная пневмония
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