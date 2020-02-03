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Китайская вирусная пневмония

Власти Китая опровергли обвинения в сокрытии информации об опасности нового коронавируса

Ранее в "Медицинском журнале Новой Англии" заявили, что группа китайских исследователей еще в декабре 2019 года располагала данными о возможности передачи вируса от человека к человеку

ПЕКИН, 3 февраля. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Центр по контролю и предотвращению заболеваний КНР опроверг появившиеся в некоторых западных СМИ домыслы о якобы сокрытии и несвоевременном обнародовании Пекином информации о возможностях распространения пневмонии, вызываемой вирусом 2019-nCoV.

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С такими утверждениями, в частности, выступил "Медицинский журнал Новой Англии". 29 января в этом издании была опубликована статья, в которой говорится, что группа китайских исследователей еще в декабре прошлого года располагала данными о возможности передачи вируса от человека к человеку, но власти Китая тогда не сообщили об этом, "попридержав эту информацию". В заявлении Центра по контролю и предотвращению заболеваний подчеркивается, что эти и им подобные домыслы не соответствуют действительности.

В Центре напомнили, что впервые четкое официальное заявление по данному поводу было сделано только 20 января членом Академии инженерных наук Китая Чжун Наньшанем, а до того компетентные органы страны не располагали доказательствами, которые подтверждали бы опасность заражения при контакте с инфицированными.

"Некоторые [поспешные] умозаключения [отдельных западных СМИ] были сделаны при ретроспективном анализе исследований, касающихся случаев заражения", - говорится в заявлении Центра. В нем подчеркивается, что власти КНР быстро уведомили другие государства о выявленном вирусе и предложили сообща бороться с его распространением, сразу же выразив готовность обеспечить полную прозрачность в этом вопросе.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. На сегодняшний день это заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Число заболевших в Китае уже превысило 17,2 тыс. человек, а количество летальных исходов возросло до 361.

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