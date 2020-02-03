Сообщения о минировании в школах Хабаровского края оказались ложными

ХАБАРОВСК, 3 февраля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов проверили школы в Комсомольске-на-Амуре и в Хабаровске после сообщений о минировании, опасных предметов обнаружено не было. Об этом ТАСС сообщили в администрациях городов.

В понедельник все школы Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре были эвакуированы из-за поступивших в учреждения по электронной почте сообщений о заложенных взрывных устройствах либо о применении нервно-паралитического газа. Детей разместили в соседних социальных объектах, а затем родители забрали их домой.

"Проверены все школы Комсомольска-на-Амуре. Сообщения об опасности оказались ложными", - сказал представитель администрации города. Всего в Комсомольске-на-Амуре 37 школ, в которых обучаются около 25 тыс. детей.

Все школы проверили также в Хабаровске, сообщили ТАСС в администрации города. В зданиях ничего опасного обнаружено не было. В городе 70 школ и примерно 50 тыс. учащихся.

Сообщения об опасности поступали также в школы Биробиджана в соседней с Хабаровским краем Еврейской АО. Обследование зданий показало, что сообщения были ложными.

В декабре прошлого года и в январе 2020-го массовые сообщения о заложенных взрывных устройствах несколько раз поступали в школы, университеты и детские сады Хабаровского края, Приморья, Амурской области и других дальневосточных регионов. Была нарушена работа сотен учреждений. Сообщения ни в одном из случаев не подтверждались.