Посол Китая в РФ заявил, что Пекин своевременно передал Москве геном нового коронавируса

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Китай своевременно проинформировал Россию об эпидемиологической ситуации в стране и передал геном нового коронавируса. Об этом заявил в понедельник на брифинге посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"Китай своевременно проинформировал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), РФ и другие страны, а также такие регионы Китая, как Гонконг, Макао и Тайвань, об эпидемиологической ситуации. И незамедлительно поделился вирусным генным порядком коронавируса нового типа", - сказал он.

Он добавил, что Китай пригласил специалистов ВОЗ посетить город Ухань в провинции Хубэй для проведения инспекции, что вызвало одобрение со стороны мировой общественности.

В посольстве в Москве добавили, что Китай готов сотрудничать в разработке вакцины против коронавируса с российскими учеными.