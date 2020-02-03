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Китайская вирусная пневмония
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Посол Китая в РФ заявил, что Пекин своевременно передал Москве геном нового коронавируса

По словам Чжана Ханьхуэя, Китай также своевременно проинформировал ВОЗ и другие страны об эпидемиологической ситуации

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Китай своевременно проинформировал Россию об эпидемиологической ситуации в стране и передал геном нового коронавируса. Об этом заявил в понедельник на брифинге посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

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"Китай своевременно проинформировал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), РФ и другие страны, а также такие регионы Китая, как Гонконг, Макао и Тайвань, об эпидемиологической ситуации. И незамедлительно поделился вирусным генным порядком коронавируса нового типа", - сказал он.

Он добавил, что Китай пригласил специалистов ВОЗ посетить город Ухань в провинции Хубэй для проведения инспекции, что вызвало одобрение со стороны мировой общественности.

В посольстве в Москве добавили, что Китай готов сотрудничать в разработке вакцины против коронавируса с российскими учеными.

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РоссияКитайКитайская вирусная пневмония
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Китайская вирусная пневмония
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