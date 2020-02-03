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Китайская вирусная пневмония

Роспотребнадзор может требовать обязательную госпитализацию при подозрении на коронавирус

Как отметила глава ведомства Анна Попова, эта мера послужит тому, чтобы предотвратить появление и распространение заболевания на территории страны
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© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Роспотребнадзор имеет право потребовать обязательную госпитализацию человека с подозрением на наличие новой коронавирусной инфекции. Об этом журналистам в понедельник сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова по итогам заседания штаба по предупреждению завоза и распространения новой инфекции на территории России.

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"Должностные лица Роспотребнадзора сегодня имеют право требовать обязательной госпитализации или изоляции в случае выявления больного с подозрением на коронавирусную инфекцию. Это важное изменение в сегодняшней нормативной базе, которое, безусловно, послужит тому, чтобы предотвратить появление и распространение заболевания на территории страны", - сказала она.

Попова также отметила, что для профилактики распространения нового вируса усилен дезинфекционный режим в пунктах общественного питания. "Я бы хотела отметить, что, несмотря на снижающийся темп прироста,... - было 1,67, потом 1,5, потом 1,2, на сегодняшний день это 1,19, количество заболевших достаточно велико, - добавил она. - Резервуар инфекции достаточно большой, риск для РФ на сегодняшний день остается. Поэтому мы предпринимаем все меры, абсолютно адекватные, для реагирования и предотвращения попадания и распространения вируса на территории нашей страны".

Теги
РоссияПопова, Анна ЮрьевнаКитайская вирусная пневмония
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