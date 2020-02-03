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Китайская вирусная пневмония
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Места депортации из РФ в КНР иностранцев с подозрением на коронавирус определят позднее

Решение о нежелательности пребывания в России может быть принято в отношении иностранца, нахождение которого создает реальную угрозу здоровью населения

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Места депортации иностранных граждан с подозрением на инфицирование новым коронавирусом, находящихся сейчас в России, обратно в Китай будут определены позднее. Об этом журналистам сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

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"Сейчас мы определяемся по месту", - сказала она.

В соответствии со ст. 25.10 Федерального закона "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию", решение о нежелательности пребывания в России может быть принято в отношении иностранца, нахождение которого создает реальную угрозу здоровью населения. Решение может быть отменено, если такой иностранец отказался лечиться в России, однако сам покинул страну. Также оно отменяется, если заболевший вылечился от опасной болезни.

Те же, кто отказался вопреки принятому решению о нежелательности пребывания в РФ покинуть страну, подлежат депортации.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссияКитайКитайская вирусная пневмония
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