Места депортации из РФ в КНР иностранцев с подозрением на коронавирус определят позднее

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Места депортации иностранных граждан с подозрением на инфицирование новым коронавирусом, находящихся сейчас в России, обратно в Китай будут определены позднее. Об этом журналистам сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Сейчас мы определяемся по месту", - сказала она.

В соответствии со ст. 25.10 Федерального закона "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию", решение о нежелательности пребывания в России может быть принято в отношении иностранца, нахождение которого создает реальную угрозу здоровью населения. Решение может быть отменено, если такой иностранец отказался лечиться в России, однако сам покинул страну. Также оно отменяется, если заболевший вылечился от опасной болезни.

Те же, кто отказался вопреки принятому решению о нежелательности пребывания в РФ покинуть страну, подлежат депортации.