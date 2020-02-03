Azur Air вывезла своих российских туристов из Китая

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Крупнейшая российская чартерная авиакомпания Azur Air завершила вывоз из Китая российских туристов, которые прибыли в эту страну рейсами авиакомпании. Всего компания перевезла около 2 тыс. пассажиров. Об этом говорится в сообщении компании.

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"Azur Air доставила на родину российских туристов, находившихся на острове Хайнань и прибывших в КНР рейсами авиакомпании. Всего с 27 января по 3 февраля на рейсах Azur Air в Россию вернулись порядка 2 тыс. путешественников", - уточняется в сообщении.