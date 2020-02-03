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Китайская вирусная пневмония
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Azur Air вывезла своих российских туристов из Китая

Всего авиакомпания с 27 января по 3 февраля перевезла около 2 тыс. человек

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Крупнейшая российская чартерная авиакомпания Azur Air завершила вывоз из Китая российских туристов, которые прибыли в эту страну рейсами авиакомпании. Всего компания перевезла около 2 тыс. пассажиров. Об этом говорится в сообщении компании.

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"Azur Air доставила на родину российских туристов, находившихся на острове Хайнань и прибывших в КНР рейсами авиакомпании. Всего с 27 января по 3 февраля на рейсах Azur Air в Россию вернулись порядка 2 тыс. путешественников", - уточняется в сообщении.

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РоссияКитайКитайская вирусная пневмония
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